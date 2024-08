Kinds of Kindness in arrivo su Disney+ da fine agosto

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’atteso nuovo film di Yorgos Lanthimos dal titoloofè prossimo ad esordire su. La data scelta per l’approdo in digitale è il 30, l’annuncio è arrivato attraverso un comunicato stampa targato Disney. Ricordiamo cheofè stato presentato in anteprima assoluta al Festival di Cannes, successivamente ha fatto il suo esordio in sala lo scorso 6 giugno.ofe le note di produzione Dall’acclamato regista candidato all’Oscar® per Povere Creature!, Yorgos Lanthimos, questo lungometraggio Searchlight Pictures “profondamente esilarante” (David Fear, Rolling Stone) vanta un cast stellare, guidato da Emma Stone, Jesse Plemons e Willem Dafoe, ed è stata descritto come “incredibilmente divertente” (David Ehrlich, Indiewire) e “destinato a confondere e deliziare” (Peter Debruge, Variety).