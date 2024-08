Il magazzino comunale e il rogo | Spariti i fondi per ristrutturarlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) C’è preoccupazione fra le fila della minoranza del gruppo misto composto dai consiglieri Reali, Storti e Michelini, per le condizioni in cui si trova ilche recentemente è andato a fuoco. "Non solo per i danni che possono essere derivati dall’incendio – dicono – ma per tutta un’altra serie di anomalie ormai accertate di cui lo stesso immobile è protagonista da tempo". Quali? "Ildi via Masoria risulterebbe “non agibile” per via di alcune non conformità legate addirittura alla mancanza di pratiche e alla assenza della dichiarazione di fine lavori di vecchie ristrutturazioni che negli anni il Comune stesso aveva compiuto – scrivono –. Erano proprio queste difformità che nel 2022 avevano impedito la ristrutturazione annunciata come indispensabile per la messa a norma dell’impianto elettrico e degli scarichi igienico sanitari non allacciati alla fognatura.