Gotti a ?1 dall’Inter | Lecce impegnato a sovvertire il pronostico!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ildi Lucadomani sera si presenterà a San Siro per sfidare i Campioni d’Italia dell’Inter. Il mister dei salentini prova a scuotere gli animi dopo il complicato esordio in Serie A.SFAVOREVOLE – San Siro si prepara ad accogliere l’Inter per la prima sfida casalinga. Sarà ildi Lucaad inaugurare la stagione in casa dei nerazzurri. L’allenatore, nelle parole mandate in onda su SportMediaset, ha le idee chiare: «La corsa per rimanere in Serie A è complicatissima perché si fa fatica a trovare le tre squadre. Poi sappiamo che spesso la carta viene stravolta dalla realtà del campo e noi, che come di consueto non partiamo con i favori del, dal primo minuto di allenamento ci stiamo impegnando perildella carta».