Golf Bradley in testa dopo il primo giro del BMW Championship Schauffele e Scheffler si marcano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Keeganè passato dall’essere un fascio di nervi mentre aspettava di vedere se avesse staccato il biglietto per il secondo playoff del PGA Tour a una giornata di puro piacere con una serie di birdie nel caldo torrido di giovedì, che lo hanno portato al comando del BMW. Per l’americano , recentemente nominato capitano della squadra statunitense per la Ryder Cup del prossimo anno, sei birdie e nessun errore sulla sua carta per chiudere ilin 66 colpi.è stato l’ultimo a qualificarsi nel field dei 50 giocatori al Castle PinesClub e ha dovuto vivere momenti di grande tensione domenica. Una giornata in Colorado, dove il circuito americano fa ritornoparecchio tempo, viziata da un’interruzione quando otto giocatori dovevano ancora finire il, per lampi e tuoni che preannunciavano un imminente temporale.