Dov’è finita Giorgia Meloni? L’ossessione senza limiti di Repubblica | inventa un giallo sul nulla

(Di venerdì 23 agosto 2024) Che fine ha fatto? Non parla, va via di notte, non dà alcuna notizia. Si parla addirittura di “depistaggi”. Con questa imbarazzante sceneggiatura da spy storyirrompe nel caldo agostano con un dilemma amletico sul suo sito online:? Dal 22 agosto, da quando ha lasciato la Puglia – si allarma il quotidiano- non dà più alcuna notizia: “Gli scenari possibili e una domanda: è una cosa normale?”. La risposta a questo bizzarro quesito è sì. E’ normalissimo che una premier se ne stia in santa pace,dover dare spiegazioni ad alcuno sui suoi spostamenti. Tutti sanno che, pur in vacanza, dopo avere lavorato fino all’ultimo, il presidente del Consiglio ha messo testa sui dossier spinosi che l’attendono a breve.