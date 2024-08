Caserta teneva nel box auto esemplari di pitoni pappagalli e cani | denunciato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 23 agosto 2024) Un uomo è statoperchèin un boxinterrato, in pessime condizioni e, in alcuni casi, senza la necessaria certificazione, una specie di zoo composto daed altri uccelli: gli animali sono stati sequestrati dai carabinieri. L'operazione è stata condotta nel boxinterrato di un'abitazione nelle campagne di Sant'Arpino (), dai carabinieri forestali di Marcianise, insieme a quelli del Nucleo operativo e radiomobile e del Nipaaf di, insieme ai veterinari dell'Asl di Aversa. Gli animali erano stipati nel box, peraltro insieme a materiale vario: una detenzione che, oltre a non essererizzata dall'Asl, è risultata "incompatibile con la natura degli animali e produttiva di gravi sofferenze".