Caserta la confessione shock del badante | Ho ucciso quattro anziani che assistevo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 agosto 2024) La procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il fermo del 48enne Mario Eutizia, che ieri mattina si è costituito in una stazione dei carabinieri di, dicendosi responsabile diomicidi, tutti di persone presso lavorava come. Le vittime risiedevano in Cilento, a Casoria e a Latina. L’uomo si è presentato dai carabinieri e d’è auto-accusato dei misfatti, supportato dai suo avvocati Antonio Daniele e Gennaro Romano. Leggi anche:porta a riparare il suo smartphone e il suo conto in banca viene svuotato: rubati 87mila euro Grazzanise, bambina di 11 anni muore mentre gioca in strada: disposta l’autopsia, duplice omicidio: uccisi due uomini in un agguato in strada. L’ombra della Camorra L'articolo, ladel: «Hoche» proviene da Open.