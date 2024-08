Bilancio agrodolce nella prima giornata di gare Luna Rossa dal guasto alla vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Unacalante e unacrescente. Un parallelismo con le fasi del corpo celeste basta a descrivere ladi regate preliminari a Barcellona dell’equipaggio italiano. Una sconfitta e unaperche deve fare i conti con un problema tecnico nell’attesissimo confronto con Team New Zealand, interrompendo il "volo" sui foil e optando per il ritiro con una regata già compromessa, arrivando invece al successo in modo più che autoritario contro i francesi di Orient Express e mostrando i primi buoni segnali per quando si farà davvero sul serio.