Bambina di 9 anni finisce in ospedale con necrosi al gluteo ma non ci sono medici per operarla | trasferita da Brindisi a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Unadi 9è finita all’Perrino dicon una graveal muscolo delche necessita di un intervento urgente. L’operazione, però, non può essere effettuata: l’si trova in mancanza di personale, ridotto drasticamente per ferie e malattie. La piccola è stata. Lasi è verificata a seguito di un’iniezione di antibiotico, precisamente, nel punto in cui era stata inoculata – da un’infermiera – la miscela di penicillina e lidocaina. Appena arrivata in, la giovane paziente ha subito incontrato delle difficoltà: in un primo momento, infatti, ihanno predisposto per launa risonanza magnetica, ma inmancava un odontoiatra che potesse rimuoverle l’apparecchio ai denti.