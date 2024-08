Aston Villa-Arsenal – pronostico e possibili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il passato e il presente dei dirigenti dell’si scontrano sabato 24 agosto sera nelle West Midlands, quando i Gunners andranno ad affrontare l’di Unai Emery in Premier League.Entrambe le squadre hanno tre punti in classifica dopo una sola uscita: i Lions hanno eliminato il West Ham United per 2-1 nel weekend di apertura, mentre la squadra di Mikel Arteta ha rifilato due gol a zero al Wolverhampton Wanderers. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreSe Jhon Duran avesse avuto la meglio prima della finestra di trasferimento, l’attaccante colombiano avrebbe indossato una tonalità di claret diversa da quella che indossa attualmente, avendo stuzzicato un trasferimento al West Ham sui social media prima che l’affare finisse per fallire.