59enne di Altavilla Silentina colpito da encefalite a causa del West Nile Virus | trasferito in rianimazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Le condizioni di salute deldi, recentemente risultato positivo al, si sono aggravate, portando i medici a trasferirlo dal reparto di Malattie Infettive alladell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. L’uomo, che stava già seguendo un trattamento chemioterapico per una patologia oncologica, ha sviluppato una forma die, a quanto pare, presenta complicazioni respiratorie. I medici lo monitorano costantemente. Il caso Il caso è stato identificato presso il Reparto di Clinica Infettivologica Universitaria, sotto la guida del Prof. Pasquale Pagliano e della dott.ssa Chiara D’Amore. Il test sierologico, effettuato nel laboratorio del Ruggi, ha confermato l’infezione, e ulteriori analisi sono in corso presso l’Istituto Superiore di Sanità per la conferma definitiva.