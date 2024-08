Venezuela | Onori Azione ‘gravissima decisione Tribunale supremo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 ago. (Adnkronos) – ?Non sorprende, ma resta gravissima ladelsupremo di giustizia (Tsj) del, che ha confermato la rielezione di Nicolas Maduro continuando a non mostrarne i risultati. Il tutto poche ore dopo che la missione Onu inaveva segnalato che né ilné il Consiglio nazionale elettorale possono ritenersi istituzioni imparziali e indipendenti, avendo anzi ‘svolto un ruolo all?interno della macchina repressiva dello Stato’. È importantissimo, a questo punto, che la comunità internazionale si mostri compatta a sostegno del popolono, il cui diritto a scegliere il proprio destino continua ad essere ostacolato da una dittatura repressiva che lo ha trascinato in una crisi economica e sociale senza precedenti”. Così sui social la deputata diFederica