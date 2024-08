Partnership tra OpenAI e Condé Nast | impatti su ChatGPT e SearchGPT

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024)ha recentemente annunciato un accordo significativo con, uno dei più prestigiosi gruppi editoriali al mondo, noto per pubblicazioni come “Wired”, “Vogue”, “The New Yorker”, e molte altre. Questarappresenta un passo avanti cruciale nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale generativa, consentendo ai prodotti di, comee il nuovo motore di ricerca, di accedere ai contenuti di alta qualità delle riviste di. L'accordo: dettagli e implicazioni Sebbene i termini finanziari dell'accordo non siano stati resi pubblici, è noto chericeverà un compenso per l'accesso ai suoi contenuti. Questo accesso permetterà adi migliorare la capacità dei suoi modelli di fornire risposte più accurate e tempestive, integrando informazioni provenienti da fonti affidabili e autorevoli.