Omicidio di Sharon carabinieri nella villetta | c’è anche il compagno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Terno d’Isola. Si cercano spunti utili alle indaginicasa in cuiVerzeni viveva con ilSergio Ruocco. Giovedì mattina isono entrati nel quadrilocale al primo piano di via Merelli 28 E da dove la 33enne è uscita per l’ultima volta lo scorso 29 luglio poco prima di mezzanotte per poi essere uccisa a coltellate per strada un’ora più tardi. Ad accompagnare gli inquirenti lo stesso Ruocco, che poco prima era arrivato da solo al comando provinciale di via Delle Valli. L’idraulico 37enne è ripartito poco dopo con i militari per raggiungere l’abitazione, sotto sequestro dalla sera del delitto. Una decina di minuti più tardi in via Delle Valli sono arrivatigli zii di, convocati sempre per acquisire ulteriori informazioni sulla 33enne che potrebbero essere utili alle indagini.