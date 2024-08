Milano Marittima strappa il Rolex ad una giovane turista fuori dalla discoteca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024)(Ravenna), 22 agosto 2024 - E’ ritenuto responsabile di rapina ai danni di unastraniera, il 18enne tratto in arresto nella notte tra martedì e mercoledì dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia. Poco prima dell’alba di mercoledì la ragazza, che era uscita da unadidove aveva trascorso la serata in compagnia della sorella ed alcune amiche, è stata seguita da uno sconosciuto il quale, dopo averla palpeggiata e spinta a terra, con violenza le hato dal polso un orologio, per poi darsi alla fuga. Le immediate ricerche avviate a seguito della segnalazione al numero di emergenza 112, hanno consentito alla pattuglia, sulla base della descrizione fornitavittima, di rintracciare il rapinatore.