McEnroe sul caso doping di Sinner | Ci vuole uniformità | è scioccante è accaduto sei mesi fa e se ne parla ora

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’ex leggenda del tennis Johnè intervenuto sullegato a Janniksuldi: «Una notizia» Le sue dichiarazioni in un’anteprima Espn degli Us Open riportate dal Corriere dello Sport: «So che il tennis viene testato praticamente più di ogni altro sport. Questa notizia è certamente sorprendente ein questo momento. Soprattutto perché è successo a marzo e sono passati seie questa è la prima volta che se ne sentere».anche delHalep collegato a: «Non so come facciano a distinguere tra una persona che dice di non esserne a conoscenza e un’altra che dice la stessa cosa e viene sospesa. Credo che Halep sospesa 18nel 2022 l’abbia detto e sia stata sospesa per 18, mentreha detto di averlo fatto inconsapevolmente e non è stato sospeso.