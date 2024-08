La partita del cuore fa centro Parata di vip allo stadio Lunezia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Per un momento si è sentito solo nello spogliatoio della Nazionale Cantanti. Come Highlander, l’immortale, Paolo Vallesi non ha più visto vicino a sé gente come Barbarossa, Carboni, Morandi, Fogli e Ramazzotti, i fondatori dell’81. Ma poi non ha fatto un piega perché tra i nuovi compagni c’erano Bunker 44, Critical, Niveo ed Enpi, così ha tirato un sospiro di sollievo ed è entrato in campo alper l’ennesima battaglia sportiva che ha lo scopo di aiutare chi soffre. E’ “la forza della vita“ come dice una delle sue più note canzoni, quella che “non si chiede mai cos’è l’eternità“. Tanto che Vallesi ha giocato quasi tutto il primo tempo, nonostante le 60 primavere sulle spalle. Chi ha indossato la maglia già benedetta da Mogol non guarda nemmeno agli avversari, come Paolo Mengoni, che vanta 440 presenze. Ormai ne ha viste tante e nel curriculum ha anche Maradona. Tanta roba.