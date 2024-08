Judo i convocati dell’Italia per i Mondiali Cadetti | 15 azzurrini inseguono una medaglia a Lima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Dopo un Europeo di Sofia abbastanza deludente, in cui è arrivata una sola(di bronzo) oltre a numerosi piazzamenti a ridosso del podio, la Nazionale italianadiva a caccia di riscatto in vista degli imminenti CampionatiUnder 18, in programma ada mercoledì 28 a domenica 1° settembre come ultimo grande evento internazionale della stagione 2024 per questa classe d’età. Quasi impossibile replicare il bottino di un anno fa a Zagabria, quando la squadra azzurra raccolse la bellezza di 5 medaglie con 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi, ma in Perù non mancano comunque alcune possibili carte da podio. Saranno 15 gliin gara, 7 al maschile e 8 al femminile, quasi tutti al debutto in una rassegna iridata giovanile.