FestivaLiszt domani appuntamento con Olivier Bellamy

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il XXIIprosegue con il consueto momento di approfondimento al Paese alto, sotto le Logge di Piazza Peretti.pomeriggio alle 17, grandecon un personaggio di spicco della cultura francese, il giornalista e critico musicale, conduttore di trasmissioni per Radio Classique. Tema dell’incontro ’Maurizio Pollini e l’arte di suonare la musica romantica per pianoforte’, intervengono anche il pianista Pierre Reach e la consulente artistica del Festival, Francesca Virgili, coordina la giornalista Tiziana Capocasa.ha pubblicato numerosi libri sulla musica classica, su Schubert e Mozart, e da ultimo la biografia di Martha Argerich, tradotta anche in italiano, che ha avuto un’ampia diffusione internazionale.