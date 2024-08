Dybala resta a Roma festa di alcuni tifosi giallorossi sotto casa del giocatore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Proprio non se lo aspettava nessuno: Paulo. Lo ha fatto sapere lui stesso con un video su instagram e la didascalia: “Grazieci vediamo domenica”. Ai dubbi di qualcuno ha risposto l’amico e compagno Leandro Paredes: “Per chi non l’avesse capito, la Joyacon noi”. L’argentino ha quindi rifiutato l’offerta del club saudita Al-Qadisiyya, che era arrivato ad offrire 75 milioni in tre anni al. Si chiude una telenovela di mercato che negli ultimi giorni aveva acceso un accenno di contestazione a Trigoria: “Paulo non si vende”, recitava uno striscione deiche ora hanno manito la loro gioia sia sui social che per le strade della città. Come riporta Ilnista, pubblicando un video,supporterssi sono radunatil’abitazione del, esternando la loro gioia per la decisione della Joya.