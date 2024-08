Dopo le segnalazioni Comune e VivaServizi | | Interventi al via

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Stanno per partire glidi messa in sicurezza ed adeguamento della rete idrica. "Tra le problematiche da affrontare con più urgenza – spiegano dalla maggioranza - c’è sicuramente quella riguardante la rete idrica, che necessita di una manutenzione programmata e non più solo emergenziale. Pertanto, come preannunciato, lunedì abbiamo avviato un tavolo tecnico con i dirigenti di Viva Servizi, all’insegna del dialogo e del confronto, che verrà seguito da altri appuntamenti nel prossimo mese".