Nico Paz Inter il Real Madrid non lo riscatta | altro anno in Serie A col Como! Ma in futuro…

Nico Paz, talento argentino in crescita, resterà un altro anno al Como prima di un possibile grande salto. Il Real Madrid ha deciso di non esercitare la clausola da 9 milioni di euro, aprendo nuovi scenari per il futuro del giovane trequartista. La sua esperienza in Serie A potrebbe diventare il trampolino di lancio verso una carriera da protagonista sui palcoscenici più prestigiosi. Ma quali saranno i prossimi capitoli di questa promettente avventura?

Nico Paz Inter, il Real Madrid non lo riscatta: altro anno in Serie A col Como! Ma in futuro. Gli scenari per il trequartista argentino. Nico Paz continuerà a vestire la maglia del Como anche nella stagione 202526. Il Real Madrid, infatti, ha deciso di non esercitare la clausola da 9 milioni di euro che avrebbe permesso al club spagnolo di riportare subito il talentuoso trequartista argentino alla corte di Xabi Alonso. La scadenza per attivare il diritto era fissata per ieri, ma a Madrid non si sono mossi. Una scelta che avvantaggia il Como e conferma l’intenzione di proseguire con un progetto tecnico ambizioso e costruito attorno a giovani di qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz Inter, il Real Madrid non lo riscatta: altro anno in Serie A col Como! Ma in futuro…

In questa notizia si parla di: realmadrid - como - nico - inter

FcIN - Nico #Paz-Como, il Real Madrid ha ancora tempo fino al 15 luglio per esercitare la recompra. E l'Inter... Vai su X

Il Como sta mettendo su una squadra davvero niente male per la prossima stagione La notizia del giorno è la permanenza di Nico Paz almeno per un altro anno: il Real Madrid ha deciso di non esercitare l'opzione di recompra Per Malick Thiaw bisogna p Vai su Facebook

Como, Inter e Real Madrid: il futuro di Nico Paz prende una direzione inattesa; Nico Paz, niente Inter: il Real Madrid non fa scattare la recompra, rimarrà al Como; Nico Paz resta al Como per un’altra stagione: il Real Madrid rinuncia al diritto di recompra.

Como, Inter e Real Madrid: il futuro di Nico Paz prende una direzione inattesa - Il talento argentino, reduce da una stagione brillante in Serie A, continua a far parlare di sé nel mercato estivo: Inter ancora attenta. Come scrive msn.com

Inter, si conosce il destino di Nico Paz: la decisione definitiva di Como e Real - Il Real non eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz e per il Como il giocatore è incedibile: l'Inter dovrà guardare altrove per accontentare Chivu ... Si legge su sport.virgilio.it