Come parlano i vestiti – Moda arte e restauro | una conferenza di Sara Paci Piccolo su Piero della Francesca

Scoprite come i vestiti di Piero della Francesca ci svelano storie di moda, arte e cultura nel Quattrocento. La Fondazione Piero della Francesca invita il pubblico a un viaggio affascinante attraverso il costume e la creatività di un'epoca rivoluzionaria, guidato dalla competenza di Sara Paci Piccolo. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle sfumature di un’arte che parla anche di stile e innovazione. Non mancate a questo evento unico!

Arezzo,1 luglio 2025 – La Fondazione Piero della Francesca è lieta di invitare il pubblico alla conferenza "Come parlano i vestiti. Piero della Francesca e la 'moda' del Quattrocento", tenuta dalla dottoressa Sara Paci Piccolo, docente al Polimoda di Firenze e al Fashion Institute of Technology di New York, voce di riferimento nello studio dei rapporti tra moda e arte. La conferenza esplorerĂ il ruolo simbolico e culturale dell’abbigliamento nei capolavori di Piero della Francesca, rivelando come la moda del Quattrocento parli attraverso i dettagli pittorici, raccontando identitĂ , status e sensibilitĂ estetiche dell’epoca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Come parlano i vestiti" – Moda, arte e restauro: una conferenza di Sara Paci Piccolo su Piero della Francesca

