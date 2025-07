Parco Leonardo primi risultati nella norma | proseguono le analisi della qualità dell’aria

Parco Leonardo fa un passo avanti verso la tutela della salute: i primi risultati delle analisi sulla qualità dell’aria sono nella norma, offrendo un sospiro di sollievo ai cittadini di Fiumicino. Tuttavia, il monitoraggio continua con attenzione, perché la sicurezza ambientale rimane una priorità. La trasparenza e l’impegno del Comune garantiscono un controllo costante per preservare il benessere di tutti. Restate aggiornati sugli sviluppi futuri.

Fiumicino, 1 luglio 2025 – A seguito delle numerose segnalazioni relative a roghi di rifiuti nella zona di Parco Leonardo, il Comune di Fiumicino ha richiesto ad ARPA Lazio un monitoraggio straordinario della qualità dell’aria con campionamento di 24 ore in via Copenaghen. Dai primi risultati comunicati da ARPA, le concentrazioni di sostanze inquinanti risultano al momento entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle normative internazionali. In particolare, la concentrazione di diossine rilevata è pari a 0,3 pgm³, valore che rientra nei parametri di tolleranza indicati nelle Air Quality Guidelines for Europe 2000 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it