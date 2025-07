Bove di nuovo a Roma ma il futuro? Dal ritorno in campo alla Fiorentina

Dopo un'estate di luci e ombre, la Roma si appresta a scrivere il suo prossimo capitolo con entusiasmo e determinazione. Dal ritorno di Edoardo Bove al mercato in pieno fermento, i giallorossi si preparano a vivere una stagione ricca di sfide e opportunità . Con il cuore rivolto a Firenze e oltre, il futuro si disegna all’insegna della passione e del talento. La vera avventura sta per cominciare…

È ufficialmente iniziato un luglio che vedrà ora la Roma nel vivo del mercato in entrata ( prenotato Lucumì ), dopo aver sistemato in extremis i conti con la UEFA con la cessione di Abraham. Una fine di giugno che ha anche decretato il termine dei prestiti per tutte le squadre di Serie A, che hanno salutato o riaccolto giocatori da valutare e prendere in considerazione. Fra questi è tornato della capitale Edoardo Bove, un calciatore dalla storia ovviamente diversa da tutte le altre, che merita considerazioni particolari. Dopo l'addio ai giallorossi, per lui si erano aperte le porte della permanenza alla Fiorentina, felice del rendimento che stava avendo fino a quel nefasto 1° dicembre 2024.

