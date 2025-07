Musica a palla e una carriola piena di birra | l’entrata trionfale di due testimoni di nozze è virale su TikTok

Il giorno del matrimonio di Vito e Maria Carmela si è trasformato in un evento indimenticabile, grazie a due testimoni daispirati. In un entrance trionfale accompagnata da musica, birra e tanti applausi, hanno conquistato il web e i social, diventando virali con oltre un milione e mezzo di visualizzazioni. Un momento che dimostra come un tocco di creatività possa rendere speciale anche la giornata più tradizionale. E la festa continua...

Era il giorno del matrimonio di Vito e Maria Carmela, ma la scena se la sono presa i due testimoni dello sposo. Un’entrata trionfale, accompagnata da musica e applausi per i due, che hanno coinvolto i presenti e sono diventati virali sui social. Il video postato da Gaetano, uno dei due testimoni, ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni su TikTok. I fatti risalgono allo scorso 13 giugno. Durante la cerimonia per il matrimonio degli amici, i due testimoni hanno pensato bene di fare un’entrata ad effetto. “ Daddy, Daddy cool “, riproduceva una cassa portatile, mentre l’altro testimone spingeva una carriola piena di bottiglie di birra ghiacciate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Musica a palla e una carriola piena di birra”: l’entrata trionfale di due testimoni di nozze è virale su TikTok

In questa notizia si parla di: testimoni - entrata - musica - trionfale

Il Papa incontra i sacerdoti del Trionfale: "Siate testimoni di memoria" - Il Papa incontra i sacerdoti del Trionfale: "Siate testimoni di memoria" Ad accogliere il Santo Padre, nella parrocchia di San Giuseppe, centinaia di fedeli, tra cui tanti bambini . rainews.it scrive

Incidente in via Trionfale il 17 ottobre 2012: il padre cerca testimoni - RomaToday - Dopo l'incidente in via Trionfale del 17 ottobre scorso in cui una ragazza è rimasta gravemente ferita, il padre lancia l'appello. Lo riporta romatoday.it