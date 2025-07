Calciomercato Genoa | pagare moneta vedere cammello I gioielli rossoblu verranno venduti a quel prezzo

Il calciomercato Genoa si fa sempre più acceso, tra trattative avvincenti e nomi di peso come De Winter, Frendrup e Simeone pronti a scuotere l’ambiente rossoblù. In questa arena di affari e strategie, le parole d’ordine sono “pagare moneta vedere cammello”: il prezzo dei gioielli genovesi sarà determinante per svelare il futuro del club. La vera partita è appena iniziata, e le quotazioni sono in bilico.

Calciomercato Genoa: De Winter, Frendrup e Simeone nel mirino delle trattative. La situazione Il Calciomercato Genoa entra in una fase cruciale con diversi nomi chiave al centro delle strategie rossoblù. Tra i protagonisti più chiacchierati c'è Koni De Winter, che potrebbe rivelarsi l'ago della bilancia delle operazioni in entrata e in uscita.

Calciomercato Genoa, possibile ritorno in rossoblù di Gudmundsson! Ecco cosa serve, ma c’è un grosso ostacolo - Il calciomercato del Genoa si infiamma con il possibile ritorno di Albert Gudmundsson, attualmente alla Fiorentina.

L'Atalanta prende un 2008 per 20 milioni di euro; Genoa, UFFICIALE: Dan Sucu è il nuovo proprietario, ha acquisito il 77% del capitale del club; Calciomercato Genoa – Doppio colpo Viera: affare da 8 milioni di euro.

Calciomercato Genoa – Pinamonti via a Giugno? Pronti 15 milioni - MSN - Il futuro del ragazzo è a rischio, soprattutto se ci ricordiamo che il Genoa dovrebbe pagare una cifra vicina ai 15 milioni di euro per garantirsi (a tutti gli effetti) le sue prestazioni. Secondo msn.com

Quanto deve pagare il Genoa per il riscatto di Gollini | Calciomercato - Gollini è arrivato in rossoblù in prestito con diritto di riscatto fissato ... Segnala calciomercato.com