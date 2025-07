Le scarpe dei poveri puzzano e i sindacati censurano l' opera d' arte

Tra le mura della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma si è svelata un'opera potente e commovente: «Picco di memoria» di Ahmet Günestekin. Centinaia di scarpe di gomma nera, calzate da uomini, donne, anziani e bambini, raccontano storie di povertà e dignità troppo spesso ignorate. Un'esperienza che ha toccato l'anima di pochi fortunati, lasciando un messaggio che merita di essere condiviso e riflettuto.

Sono stati davvero pochissimi i fortunati che hanno potuto emozionarsi davanti all'impressionante installazione «Picco di memoria» realizzata dall'artista turco di origine curda Ahmet Günestekin con centinaia di scarpe di gomma nera calzate da persone povere, donne, anziani, bambini, lavoratori. L'opera struggente era stata appena allestita alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma in preparazione della sua mostra «Yoktunuz (Eravate assenti)» che apre oggi al pubblico, a cura di Sergio Risaliti e Paola Marino con la preziosa collaborazione di Angelo Bucarelli. E la sua forza era data anche da quell'odore forte, ma non insopportabile, che emanava dalle scarpette di gomma e che portava con sé la puzza (si può dire?) della sofferenza e della povertà, di gambe e piedi che hanno magari marciato per chilometri e chilometri senza cibo né acqua. 🔗 Leggi su Iltempo.it