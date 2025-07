Jashari verso il Milan e il Bruges bussa alla porta dell’Inter per l’erede

Il mercato si infiamma con un triangolo d’eccezione: Jashari, giovane talento del Bruges, si avvicina al Milan, mentre l’Inter si prepara a mettere a segno un colpo importante come erede. Con una cifra superiore ai 30 milioni di euro, il club rossonero sembra pronto a chiudere l’affare, mentre il Bruges cerca già un sostituto all’altezza. Il prossimo capitolo di questa intrigante corsa si scriverà nelle prossime settimane.

Triangolo Bruges, Milan e Inter per quanto riguarda il centrocampo. Jashari verso i rossoneri e il club belga presto avanzerà i contatti con la società nerazzurra per andare a prendere l’erede. TRIANGOLO – Il Milan sta per chiudere a centrocampo il colpo Jashari del Bruges, affare che si dovrebbe chiudere con un’operazione superiore ai 30 milioni di euro. Il Bruges si è messo subito al lavoro alla ricerca del sostituto e come riferisce il collega belga Sacha Tavolieri, i belgi hanno individuato in Aleksandar Stankovic il degno erede del centrocampista svizzero. Secondo il collega, Stankovic sarebbe disposto a trasferirsi in Belgio e non dovrebbero esserci ostacoli dal punto di vista delle condizioni personali. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Jashari verso il Milan e il Bruges bussa alla porta dell’Inter per l’erede

