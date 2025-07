Sanremo a rischio il Festival potrebbe lasciare la città | la protesta di Al Bano

Il Festival di Sanremo, simbolo indiscusso della musica italiana, potrebbe presto lasciare la sua amata città natale. La possibilità che la kermesse si trasferisca altrove a partire dal 2027 sta scatenando dibattiti e proteste, tra cui quella di Al Bano, che non nasconde il suo disappunto. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare la tradizione, lasciando tutti con il fiato sospeso: come cambierà il volto del festival e della cultura italiana?

Personaggi Tv. L'ipotesi che il Festival di Sanremo possa lasciare la sua storica sede ligure non è più una semplice provocazione. Dopo il rumor rilanciato da Il Messaggero, si fa sempre più concreta la possibilità che la Rai, a partire dal 2027, decida di portare la kermesse musicale altrove, complice l'aumento delle richieste economiche da parte del Comune. Le reazioni non si sono fatte attendere: tra le più accese quelle di Al Bano e Iva Zanicchi, autentiche icone della manifestazione. Ecco tutti i dettagli. Leggi anche: Palinsesti, torna Roberto Benigni su Rai 1: già deciso il tema della prima serata Il futuro incerto del Festival: Rai valuta l'addio a Sanremo.

Le ultime novità sul Festival di Sanremo 2027 che ti lasceranno senza parole - Non crederai mai a cosa potrebbe accadere al Festival di Sanremo 2027: una vera e propria rivoluzione in corso! Riporta notizie.it