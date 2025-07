Wimbledon Sinner al debutto con Nardi | Jannik cresce avanti un set e un break Live 6-4 3-0

L’atmosfera a Wimbledon si infiamma con debutti emozionanti: Sinner cresce, imponendosi con un set e un break, mentre nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto sorprende la numero 3 Pegula. Sonego, Musetti e Arnaldi sono pronti a dare battaglia. Il torneo promette scintille e sfide avvincenti: chi si laureerà campione?

Nel tabellone femminile esordio vincente per Elisabetta Cocciaretto che ha battuto la numero 3 Pegula. Avanti anche Sonego, in campo ci sono Musetti e Arnaldi.

LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 -7-6 -2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: L’azzurro avanti di un break - Il match tra Fognini e Alcaraz a Wimbledon 2025 entra nel vivo, regalando emozioni autentiche agli appassionati.

Sinner-Nardi 3-2 diretta Wimbledon: Jannik tiene il turno di battuta. Quando gioca, dove vederla in tv e streaming e precedenti - Il numero 1 al mondo debutta al primo turno del torneo andando ad affrontare il connazionale Luca Nardi. Riporta ilmattino.it

Sinner-Nardi diretta Wimbledon: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE - Per il numero uno al mondo sarà un esordio particolare, impegnato subito in un derby azzurro contro Luca Nardi, classe 2003 e numero 95 d ... Come scrive msn.com