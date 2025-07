Polizia passa al setaccio la Bolognina | trovata droga in un bar cento identificati Video

La Bolognina si mobilita: la polizia, con un blitz mirato, ha identificato oltre cento persone e scoperto droga in un bar di via Donato Creti. Un’operazione senza precedenti che mira a ripristinare sicurezza e ordine nel quartiere più vivo di Bologna. La città assiste a un deciso segnale di impegno da parte delle forze dell’ordine, pronte a tutelare cittadini e attività commerciali. La scena è ormai pronta a scrivere una nuova pagina di legalità e rispetto delle regole.

Bologna, 1 luglio 2025 – È di un centinaio di persone identificate (una settantina delle quali avevano precedenti) il primo bilancio del piano straordinario di controlli della polizia avviato dalla Questura in zona Bolognina. In un bar di via Donato Creti è stata rinvenuta droga, motivo per il quale si sta valutando l’adozione di provvedimenti amministrativi per il locale. BOLOGNA. Controlli di Polizia in Bolognina Sotto la lente è finito il quadrante compreso tra via Franco Bolognese, piazza dell’Unità , via Matteotti, via de’ Carracci e via Fioravanti. Nel pomeriggio e nella serata di lunedì, una quarantina di agenti appartenenti a diversi reparti della Polizia di Stato – tra cui Reparto Prevenzione Crimine, Reparto Mobile di Bologna, Commissariato Bolognina Pontevecchio, unità cinofila antidroga, Divisione Anticrimine e Squadra Mobile – ha passato al setaccio le strade del quartiere, identificando come detto 100 persone in totale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polizia passa al setaccio la Bolognina: trovata droga in un bar, cento identificati / Video

