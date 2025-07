Piazza Italia 2025 tre giorni cinque ministri una promessa per Roma | Sei grande tornerai

Dal 3 al 5 luglio, Roma si prepara a risplendere con “Piazza Italia 2025”, un evento imperdibile che riunirà ministri e leader di FdI presso il Laghetto dell’Eur. Un’occasione unica per ascoltare le promesse e i progetti rivolti alla Capitale, con il messaggio di speranza e rinascita: “Sei Grande. Tornerai, Roma”. Segna il calendario e scopri come questa tre giorni possa segnare un nuovo capitolo per la città eterna.

Torna nella Capitale, dal 3 al 5 luglio, “Piazza Italia” il tradizionale appuntamento organizzato da FdI Roma. L’edizione di quest’anno si svolge al Laghetto dell’Eur, in viale America, dove saranno presenti numerosi ministri e importanti rappresentanti istituzionali e politici di FdI. Al centro dell’evento, ancora una volta, Roma e tutte le tematiche a lei collegate. Il claim scelto è “Sei Grande. Tornerai, Roma”. Il programma di Piazza Italia. Giovedì 3 luglio. La giornata di apertura, giovedì 3 luglio, prenderà il via alle ore 17 con i saluti istituzionali. Alle 17,30 il deputato e presidente di FdI Roma, Marco Perissa, modererà il dibattito: “Modello Italia: dal Governo della Nazione alla rinascita della Capitale, un sistema politico vincente al servizio di Roma”, al quale prenderanno parte la responsabile della segreteria politica di FdI, Arianna Meloni, il deputato e responsabile dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, e i direttori di Messaggero e Tempo, Massimo Martinelli e Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Piazza Italia 2025”, tre giorni, cinque ministri, una promessa per Roma: «Sei grande, tornerai»

