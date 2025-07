Marche Azione si sfila dal campo largo | Eliminiamo le regioni

Carlo Calenda mette un punto fermo: Azione non parteciperà alle regionali nelle Marche con il campo largo unito a sostegno di Matteo Ricci. Durante L’Aria che Tira, ha annunciato che proporrà l’assenza del suo partito da quelle elezioni, sottolineando la sua posizione contro le Regioni. La decisione segna una svolta importante nel panorama politico locale, lasciando intendere che il futuro delle alleanze potrebbe essere più complesso e meno convenzionale.

Carlo Calenda ha chiuso la porta all’ipotesi di una partecipazione di Azione alle prossime regionali nelle Marche con il campo largo unito a sostegno di Matteo Ricci. L’annuncio è arrivato su La7, durante il programma L’Aria che Tira: «Oggi si riunirà il Direttivo di Azione e io proporrò che nelle Marche non saremo presenti con il nostro simbolo». Il leader del partito ha poi spiegato: «Io sono per l’abolizione delle Regioni, perché il regionalismo, con i suoi centri di potere, ha distrutto l’Italia». Calenda: «Mi sono rotto delle tirate moraleggianti di chi non ha una cosa in comune». I principali dubbi nelle Marche sono anche relativi alla candidatura di Matteo Ricci, sostenuta da una coalizione ampia: «Ricci è contro il termovalorizzatore, Acquaroli è penultimo nella lista di gradimento dei governatori. 🔗 Leggi su Lettera43.it