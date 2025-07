The Odyssey ecco quando debutterà il primo trailer del film epico di Christopher Nolan e quanto durerà

Prepariamoci a immergerci nell’epico mondo di "The Odyssey", il nuovo film di Christopher Nolan ispirato all’opera di Omero. Dopo mesi di attesa e dettagli trapelati dal set, il primo trailer ufficiale sta per essere rilasciato, e una fonte affidabile rivela anche la sua durata. Questo film promette di essere un’avventura straordinaria, con Matt Damon nel ruolo del protagonista. Ma quando potremo finalmente vederlo? Restate sintonizzati, perché l’attesa sta per finire!

Il primo trailer del nuovo film di Nolan tratto dall'opera di Omero è in dirittura d'arrivo e un insider ci svela anche la sua durata ufficiale Dopo mesi di attesa e di foto trapelate dal set, quello che abbiamo di The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan è un'unica immagine ufficiale di Matt Damon nei panni del protagonista e un teaser poster. Tuttavia, il primo trailer della pellicola sarebbe in dirittura d'arrivo. Secondo la pagina Nolan Archive, il teaser durerà all'incirca 50 secondi e sarà proiettato nelle sale in allegato alle copie statunitensi di Jurassic World - La Rinascita, che proprio come il film di Nolan è distribuito dalla Universal Pictures. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Odyssey, ecco quando debutterà il primo trailer del film epico di Christopher Nolan (e quanto durerà)

In questa notizia si parla di: nolan - primo - trailer - film

The Odissey di Christopher Nolan sarà il primo film girato interamente con telecamere IMAX - Christopher Nolan torna a stupire con "The Odyssey", il suo progetto cinematografico più ambizioso. Per la prima volta, il regista utilizzerà telecamere IMAX per girare l'intero film.

In attesa del trailer, ecco il primo teaser poster di The Odyssey, il nuovo attesissimo film diretto da Christopher Nolan, che uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 17 luglio 2026 distribuito da Universal Pictures. LEGGI: https://www.thinkmovies.it/th Vai su Facebook

The Odyssey, ecco quando debutterà il primo trailer del film epico di Christopher Nolan (e quanto durerà); The Odyssey: il primo trailer del nuovo film di Christopher Nolan potrebbe arrivare a breve; The Odyssey: svelata la descrizione del primo trailer del kolossal di Christopher Nolan.

The Odyssey: svelata la descrizione del primo trailer del kolossal di Christopher Nolan - Una fonte anonima ha descritto in anteprima il primo trailer del nuovo film di Christopher Nolan, The Odyssey, un'epopea ad alto budget con un cast stellare e ambientazioni spettacolari. Si legge su msn.com

The Odyssey, il primo poster del nuovo film di Christopher Nolan - Trailer in arrivo: il teaser potrebbe debuttare a breve In parallelo alla diffusione del poster, ... Secondo tg24.sky.it