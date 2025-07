Edwige Pezzulli astrofisica di Superquark e divulgatrice | Mia madre faceva la cameriera mio padre era disoccupato Ma sapevano che la cultura era la chiave per un futuro migliore

Edwige Pezzulli, astrofisica di Superquark e appassionata divulgatrice, ha dedicato la sua vita a portare la scienza ovunque ci sia bisogno. Figlia di una cameriera e di un padre disoccupato, ha sempre creduto che la cultura fosse la chiave per un futuro migliore. Dopo anni al fianco di Piero Angela, ora si impegna a rendere accessibili i segreti dell’universo a periferie, scuole a rischio e carceri, così da ispirare nuove generazioni a sognare in grande.

Tra gli altri ospiti di oggi Massimo Polidoro, Edwige Pezzulli, Dario Fabbri e Carlo Lucarelli - Torna questa sera, lunedì 30 giugno 2025, in prima serata su Rai 1 Alberto Angela, con la seconda puntata della nuova stagione di Noos - Segnala gazzetta.it