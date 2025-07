Usa annunciato stop fondi a Gavi Kennedy Jr | Hanno ignorato la scienza raccomandando vaccino Covid a donne in gravidanza - VIDEO

L'annuncio di Robert Kennedy Jr. di sospendere i fondi a Gavi ha scatenato un acceso dibattito sulla scienza e la politica dei vaccini. Mentre Kennedy critica le raccomandazioni sul vaccino COVID per le donne in gravidanza, l’Italia conferma un sostegno di 250 milioni di euro. Una giornata che mette in evidenza le tensioni tra scienza, decisioni governative e interessi globali. Ma quale sarà il futuro delle politiche sanitarie internazionali?

Nello stesso giorno in cui Robert Kennedy Jr ha annunciato la decisione di sospendere il finanziamento della Gavi, alleanza globale per i vaccini, l'Italia ha confermato 250 milioni di euro di finanziamenti Mercoledì 25 giugno il Segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, annunciato stop fondi a Gavi, Kennedy Jr: “Hanno ignorato la scienza raccomandando vaccino Covid a donne in gravidanza” - VIDEO

IL COLPO DI KENNEDY: STOP SOLDI PUBBLICI A GAVI. DALL'ITALIA INVECE 250 MILIONI Nello stesso giorno in cui R.F. Kennedy jr annuncia la decisione del governo Trump di sospendere il finanziamento della GAVI di Bill Gates, l'Italia pe

"Gavi ha continuato a formulare raccomandazioni discutibili incoraggiando le donne incinte a ricevere i vaccini contro il COVID-19"

