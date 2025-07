Strage di Bologna condanna definitiva all' ergastolo per l' ex di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini

La Cassazione ha sancito la condanna definitiva all’ergastolo per Paolo Bellini, ex di Avanguardia Nazionale, coinvolto nella sanguinosa strage di Bologna del 2 agosto 1980. Un verdetto che chiude definitivamente un capitolo doloroso della nostra storia, confermando la responsabilità di Bellini e degli altri imputati. La giustizia, dopo decenni di attesa, si avvicina alla conclusione di un dramma che ha segnato profondamente il Paese.

La Cassazione ha confermato per il 72enne la condanna per concorso nella strage del 2 agosto 1980, che provocò 85 morti e oltre 200 feriti. Diventano definitive anche le condanne per Segatel e Catracchia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Strage di Bologna, condanna definitiva all'ergastolo per l'ex di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini

