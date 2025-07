Paolo Bellini confermato l' ergastolo per la strage di Bologna | la decisione della Cassazione Sentenza realizza diritto a verità

La Cassazione ha confermato l'ergastolo per Paolo Bellini, segnando un passo importante nella ricerca della verità sulla strage di Bologna. La sentenza definitiva riconosce il diritto a fare luce su uno dei capitoli più oscuri della storia italiana. Una decisione che chiude un lungo capitolo giudiziario e riaccende il dibattito sulla giustizia e sulla memoria collettiva.

Ergastolo per Paolo Bellini. Questa la decisione dei giudici della sesta sezione della Cassazione, che oggi hanno condannato in via definitiva l'ex esponente di Avanguardia Nazionale,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Paolo Bellini, confermato l'ergastolo per la strage di Bologna: la decisione della Cassazione. «Sentenza realizza diritto a verità»

