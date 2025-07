WWE | Festa a sorpresa per Cody Rhodes dopo Raw Jey Uso porta la torta

La serata di Monday Night Raw si è conclusa con un tocco di sorprese e emozioni! Dopo un match ad alta tensione tra Bron Breakker, “Big” Bronson Reed e i duo Penta-Zayn, l’atmosfera si è infiammata ulteriormente. Ma il vero colpo di scena? Una festa a sorpresa per Cody Rhodes, organizzata da Jey Uso con una torta speciale. Scopri come questa celebrazione ha acceso i cuori dei fan e portato un sorriso inaspettato nella notte!

Nel main event dell’ultima puntata di Monday Night Raw, andata in scena dalla PPG Paints Arena di Pittsburgh, Pennsylvania, Bron Breakker e “Big” Bronson Reed hanno affrontato Penta e Sami Zayn. Breakker ha colpito Sami con una Spear improvvisa in un match caotico, riuscendo poi a schienarlo e ottenere la vittoria per il suo team. Tuttavia, la coppia heel non aveva ancora finito con Zayn: dopo l’incontro, sembravano pronti a eseguire una 747 Splash ai suoi danni, ma Jey Uso è arrivato in soccorso: It's YEET-o'clock! pic.twitter.como0mwJSF0Ro — WWE (@WWE) July 1, 2025 I beniamini del pubblico hanno ripulito il ring dagli avversari e sono rimasti in piedi a festeggiare per chiudere lo show. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net