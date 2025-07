ai suoi funerali re carlo vuole il figlio harry con meghan markle e nipotini

Re Carlo d’Inghilterra, afflitto dalla malattia, desidera che al suo funerale siano presenti il principe Harry, Meghan Markle e i loro figli, Archie e Lilibet. Questa decisione, riportata dal Telegraph, rivela un gesto di apertura e rispetto verso la famiglia disinteressandosi delle recenti tensioni. Un segnale forte di unità in un momento di grande dolore, dimostrando che le dinamiche familiari possono trovare una via di riconciliazione anche nei momenti più difficili.

Re Carlo d’Inghilterra avrebbe stabilito di avere il principe Harry, Meghan Markle e i loro due figli, Archie e Lilibet, ai suoi funerali. Lo riporta il Telegraph, sottolineando come il sovrano, come noto affetto da tumore, abbia voluto includere il figlio minore e la sua famiglia nei piani per le esequie. Il piano di re Carlo per i funerali di Stato: presenti anche Harry e Meghan. Il duca e la duchessa di Sussex da tempo hanno interrotto i contatti con la famiglia reale, anche se Harry di recente ha rivelato in un’intervista di avere il forte desiderio di riallacciarli anche alla luce della malattia del padre: «Non so quanto tempo gli resti», aveva detto alla Bbc. 🔗 Leggi su Amica.it