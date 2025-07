Ralph Lauren regna sovrano sull' erba di Wimbledon con una collezione di pezzi che include anche una superba Teddy Jacket verde

Ralph Lauren conquista il prestigioso palcoscenico di Wimbledon con una collezione raffinata, tra cui spicca una superba teddy jacket verde. Mentre il tennis si sposta sui diversi campi, lo stile rimane protagonista indiscusso. Dal Roland Garros a Wimbledon, due icone dell’eleganza si sfidano: Lacoste e Ralph Lauren, entrambe pronte a trasformare il campo in un vero e proprio palco di moda. Dopo l’Open...

Dal Roland Garros a Wimbledon, il tennis ha cambiato terreno, ma lo stile rimane al top. Lacoste domina i campi in terra battuta, Ralph Lauren regna sull'erba. Due visioni dell'eleganza, due tradizioni, ma una cosa in comune: fare del campo un podio. Dopo l'Open di Francia, con i suoi campi in terra battuta, gli occhiali fumé e le polo Lacoste, si passa a Wimbledon, dove Ralph Lauren regna sovrano dal 2006. Dal 2006, il marchio americano veste il torneo considerato il più elegante dei quattro Grandi Slam (gli altri tre sono gli Australian Open, gli US Open e il Roland-Garros), con una regolarità leggendaria. 🔗 Leggi su Gqitalia.it