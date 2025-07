Tra Lucca e Nunez per l’attacco spunta l’ipotesi Kean

Mentre le trattative per Lucca e Nunez sembrano rallentare, il mercato partenopeo si infiamma con un'ipotesi a sorpresa: l'arrivo di Moise Kean. Con il futuro degli attaccanti in bilico, la dirigenza azzurra punta a trovare soluzioni efficaci per rafforzare il reparto offensivo. Scopriamo insieme le ultime novità di un mercato ancora tutto da scrivere, in un contesto che promette emozioni e colpi di scena.

Le ultime sul mercato attaccanti dei partenopei. Mentre le trattative per Lorenzo Lucca dell'Udinese e Darwin Nunez del Liverpool stentano a decollare, la dirigenza partenopea .

