Un amore regale | trama cast e curiosità del film romantico in onda stasera 1 luglio su Rai 1

Stasera su Rai 1, preparatevi a vivere un'emozionante favola moderna con "Un amore regale". Tra intrighi di corte e sentimenti nascosti, questa commedia romantica ci porta nel cuore di due regni rivali, dove una principessa riluttante e un principe coraggioso scoprono che l'amore può superare ogni ostacolo. Scopri trama, cast e curiosità di questo film in prima visione assoluta, un appuntamento imperdibile per gli amanti del romanticismo e delle storie da sogno.

In prima serata su Rai 1 arriva una storia romantica ambientata tra due regni rivali, con una principessa riluttante e un principe che cerca di salvare la pace. e forse anche il suo cuore. Una serata all'insegna del romanticismo e degli intrighi reali attende il pubblico di Rai 1. Stasera, martedì 1° luglio, alle 21:30, andrà in onda in prima visione assoluta il film Un amore regale - The Royal We, una commedia romantica prodotta da Hallmark Channel nel 2025, diretta da Clare Niederpruem, che firma anche la sceneggiatura insieme a C. Jay Cox e Anne Blac. La pellicola si potrà seguire in live streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Movieplayer.it