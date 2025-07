Pablo Trincia | Racconto la morte di Denis Bergamini Per fare cronaca nera serve studio Anche per mio nonno prigioniero in Iran ho scelto di stare dalla parte dei deboli

Pablo Trincia ci guida nel doloroso mistero della morte di Denis Bergamini, un enigma risolto solo dopo trent’anni di silenzi e omissioni. La sua narrazione non è solo cronaca nera, ma un atto di giustizia per i deboli e per chi, come mio nonno prigioniero in Iran, aspetta ancora verità e libertà. Perché spesso, solo attraverso la verità, possiamo davvero ricostruire la nostra storia e trovare speranza.

Il giornalista ricostruisce la vicenda del centrocampista morto nel 1989. Solo dopo trenta anni si è arrivati a individuare il colpevole.

Pablo Trincia racconta il caso Denis Bergamini. Quando esce il nuovo podcast - Pablo Trincia, autore di successo di “E poi il silenzio”, torna con un nuovo podcast su Sky e Sky TG24, dedicato al controverso caso di Denis Bergamini.

