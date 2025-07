Schlein assediata dai cespugli centristi. E Bettini li vuole tutti sotto la tenda.

Elly Schlein si trova al centro di un vero e proprio assedio politico, con i cespugli centristi che cercano di consolidare le loro posizioni e Bettini desideroso di mettere tutti sotto la sua tenda. La scena ricorda una terra incognita, un territorio ancora da esplorare e definire, proprio come il nuovo campo del Partito Democratico. In questa fase di transizione, tutto ciò che nasce ai margini promete innovazione e sfide future, lasciando intuire che la strada sarà tutta da seguire.

Terra incognita  o terra ignota  è un termine utilizzato in cartografia per indicare un’area sconosciuta non ancora esplorata. L’espressione si incontra per la prima volta nei testi del XVI secolo. Ma può prestarsi a buon diritto per il Partito democratico e per le sue traiettorie spericolate in terre incognite, appunto. Tutto ciò che sta nascendo ai margini dei Elly Schlein, dal civismo del nuovo “federatore” Alessandro Onorato, ai cattopacifisti alla Marco Tarquinio, agli ex mister tasse come Ernesto Maria Ruffini delineano una geografia errante, dal massimalismo rappresentato da Elly Schlein fino alla rincorsa verso una terra contesa: il grande centro, la terra promessa e mai mantenuta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it