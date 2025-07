Dandadan il co-regista rivela un nuovo stile visivo per la seconda stagione | Stiamo provando design nuovi

Preparati a un'immersione visiva senza precedenti: il co-regista Abel Gongora svela un nuovo stile per la seconda stagione di DanDaDan, caratterizzato da innovativi effetti 3D e texture grezze che promettono di catturare l'essenza più oscura della trama. Con un look completamente rinnovato, la serie debutta il 3 luglio, portando gli spettatori in un viaggio visivo sorprendente e coinvolgente…

Il co-regista della serie, Abel Gongora, ha illustrato alcuni degli elementi che il team di DanDaDan sta sviluppando per dare un nuovo look alla seconda stagione della serie. La seconda stagione di DanDaDan debutta il 3 luglio su, promettendo un'identità visiva rinnovata. Il co-regista Abel Gongora racconta l'uso inedito del 3D e di texture "grezze" per esprimere il lato più oscuro della nuova trama DanDaDan 2: un nuovo stile visivo in arrivo Nel multiverso caleidoscopico di Dandadan, dove spiritelli pervertiti e UFO inquietanti convivono con adolescenti dotati di poteri paranormali, l'immagine conta quanto - se non più - della parola.

