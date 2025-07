L' assessore Menichella in visita al nuovo bar dell' ospedale di Sansepolcro

L'assessore Menichella ha visitato il nuovo bar dell'ospedale di Sansepolcro, simbolo di rinascita e attenzione al benessere di degenti e visitatori. Dopo un lungo anno di chiusura, questa struttura rinasce per offrire comfort e convivialitĂ a tutta la comunitĂ ospedaliera. Una mossa strategica che rafforza il nostro impegno nel migliorare i servizi sanitari e rendere piĂą umani e accoglienti gli spazi dedicati alla cura e alla socializzazione.

Arezzo, 1 luglio 2025 – Con l'inizio del mese di luglio ha ripreso il servizio bar all'interno dell'ospedale di Sansepolcro. Dopo oltre un anno di chiusura, la struttura si dota nuovamente del punto di somministrazione alimentare e vivande a beneficio di degenti e dei loro amici e parenti in visita e dell'intero personale ospedaliero. Il servizio è ora affidato, per i prossimi sei anni, alla ditta “Family Bar di Grassi Luca & co. snc” risultata vincitrice di apposita procedura negoziata. Un marchio conosciuto ed apprezzato nell'intera Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it