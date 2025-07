Entra in vigore in Grecia una tassa per le navi da crociera a Santorini e Mykonos

Dal 1° luglio, le affollate isole di Santorini e Mykonos in Grecia hanno introdotto una nuova tassa di 20 euro per ogni passeggero delle navi da crociera. Questa misura mira a gestire il sovraffollamento turistico e preservare la bellezza unica del patrimonio cicladico. Leggi tutto per scoprire come questa novità potrebbe influenzare le future visite a queste splendide mete.

Il 1 luglio in Grecia è entrata in vigore una tassa da 20 euro per ogni passeggero delle navi da crociera che attraccano nelle due isole di Santorini e Mykonos, nell’arcipelago delle Cicladi, colpite dal sovraffollamento turistico. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Entra in vigore in Grecia una tassa per le navi da crociera a Santorini e Mykonos

In questa notizia si parla di: vigore - grecia - tassa - navi

Entra in vigore in Grecia una tassa per le navi da crociera a Santorini e Mykonos; Da oggi la tassa per le crociere a Mykonos e Santorini; È la più cara d’Europa: per sbarcare su quest’isola devi pagare una tassa di 20 euro.

Da oggi la tassa per le crociere a Mykonos e Santorini - Entra in vigore oggi la misura, decisa dal governo ellenico, che prevede una tassa per i passeggeri delle navi da crociera che attraccano nelle isole greche. Si legge su msn.com

Grecia: scatta il 1° luglio la tassa per i crocieristi - In Grecia il 1° luglio entra in vigore la tassa per i crocieristi, obiettivo incoraggiare un maggior numero di scali in porti meno trafficati ... Lo riporta guidaviaggi.it