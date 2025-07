Caldo in Piemonte ordinanza per stop a lavoratori ore centrali

Per tutelare la salute dei lavoratori durante le ondate di caldo estivo, il Piemonte ha adottato un'ordinanza che limita il lavoro nelle ore più calde. Firmata dal presidente Alberto Cirio, questa misura mira a prevenire incidenti e malori, regolando attentamente le attività all'aperto. Entrerà in vigore domani e durerà fino al 31 agosto, garantendo un'estate più sicura per tutti.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato oggi l' ordinanza anti-caldo, che regola le condizioni di lavoro in situazioni di esposizione diretta e prolungata al sole. Entrerà in vigore domani e sarà valida fino al 31 agosto. In particolare, "ove non sia possibile introdurre misure del riduzione del rischio", l'ordinanza stabilisce il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, ai lavoratori del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili e affini, per attività classificabili come "attività fisica intensa" o altre attività equiparabili, tra le 12.

